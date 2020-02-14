Лестер у меншості розписав нічию з Вулверхемптоном і втратив можливість обійти Манчестер Сіті

В рамках матчу 26-го туру чемпіонату Англії між Вулверхемптоном і Лестером голів забито не було.

Після сенсаційної новини про дискваліфікацію Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів турнірна мотивація усіх команд підвищилась. Лестер отримав шанс на обхід "містян" внаслідок їхніх неодмінних проблем із психологією, а Вулверхемптон мав нав'язувати боротьбу за п'яту сходинку. Вірогідно, важливість поставлених завдань тиснула на команди, тож перший тайм вони провели доволі сіренько.

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До перерви суперники обмінялися низкою ударів, змусивши голкіперів виконувати не найбільш складні сейви. Активніше явно виглядали "вулвз", яким і вдалося забити гол на 44-й хвилині – це Болі замкнув передачу Коуді точним пострілом, однак взяття воріт несподівано скасували через офсайд. Другий тайм пройшов у тому ж дусі з приблизно також ж кількістю пострілів по воротах.

Господарі продовжували тиснути й навіть змусили Чудхурі заробити другу жовту, залишивши "лисів" у меншості, однак реально гольового моменту фанати не бачили аж до 90-ї хвилини, коли Хіменес замкнув подачу з кутового – м'яч пролетів у сантиметрах від дальньої стійки. Крім того, на 90+3-й Рауль вистрілив з меж штрафного над поперечиною. Гості трималися з останніх сил і, зрештою, встояли.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, внаслідок якої Лестер залишився на третій позиції з відставанням від Манчестер Сіті у одне очко – у "лисів" 50 залікових балів в активі. Вулверхемптон тримається на сьомій сходинці, маючи 36 набраних пунктів.

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