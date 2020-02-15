Главные новости футбола 14 февраля: Ман Сити дисквалифицирован из еврокубков, Карпаты перейдут в собственность Львова

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 14 февраля.

Европа

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей. Английский клуб жестко отреагировал на такое строгое наказание от УЕФА и готов обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. Если дисквалификация "горожан" останется в силе, пятая команда АПЛ получит путевку в ЛЧ. Также с Манчестер Сити могут снять очки во внутреннем чемпионате.

Стартовал новый футбольный уик-энд. Боруссия Д разгромила Айнтрахт и вплотную приблизились к лидеру Бундеслиги. Атлетико не удержал победу над Валенсией и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов в Примере. Лестер в меньшинстве расписал ничью с Вулверхэмптон и упустил возможность обойти Манчестер Сити в АПЛ.

Барселона сегодня сыграет против Хетафе – главной сенсации Испании: вторые после Реала, 100-летняя атака и динамовский след. Экс-форвард Карпат и Динамо как отчаяние самой Барселоны: каталонцев пытаются развести на деньги, но Реал может изменить все. А "сливочные" планируют продать звездного хавбека ради трансфера Мбаппе.

УПЛ

Карпаты перейдут в собственность города Львова – клуб сделал официальное заявление. "Львы" упустили победу над командой Милевского и Хачериди: новички львовян "возили" Евгения, а голкипер потянул пенальти.

Заря завершила тренировочный сбор ничьей и установила фантастическое достижение. Олимпик выиграл последний зимний спарринг и выдал впечатляющую серию без поражений под руководством экс-тренера Динамо. Шахтер попал в топ-30 самых стабильных клубов мира - "горняки" опередили Милан и Аякс.

Сборная Украины

УАФ официально утвердила города, в которых сборная Украины сыграет перед Евро-2020. Также организация утвердила изменения в календаре УПЛ, которые помогут национальной команде лучше подготовиться к континентальному первенству.

Самый желанный игрок сборной Украины вас удивит – его сватают в топ-клубы АПЛ и ставят в команды мечты. Его конкурент по позиции демонстрирует хороший футбол за рубежом – Роман Безус классным ассистом с собственной половины помог Генту победить в Бельгии. Богдан Бутко близок к переходу в польский Гурник ради игровой практики перед Евро-2020.