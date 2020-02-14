Головна сенсація Іспанії лякає Барселону: другі після Реала, 100-річна атака та динамівський слід

Хетафе вже в другому сезоні поспіль демонструє результат, який по праву можна назвати видатним. "Футбол 24" розповідає про скромний клуб з передмістя Мадрида, який стає реальним претендентом на медалі іспанської Ла Ліги.

Важко назвати вискочкою клуб, який другий рік поспіль перебуває у топ-5 іспанського футболу. Хетафе майже до останнього претендував на місце в Лізі чемпіонів за підсумками сезону 2018/19. Тоді не склалося, і “сині” завершили сезон на п’ятій сходинці турнірної таблиці, але вже цього року Хетафе всерйоз налаштований піднятися на зовсім новий для себе рівень. Після 23-х турів чемпіонату "міські" несподівано перебувають на третій позиції, поступаючись лише двом "акулам" іспанського футболу – Реалу та Барселоні. Саме проти підопічних Кіке Сетьєна на Камп Ноу Хетафе і проведе свій наступний матч у Ла Лізі, а ця гра цілком може стати однією з ключових для команди в сезоні – її результат може або підтвердити серйозність амбіцій "синіх", або ж покаже, що над виправданням авансів доведеться ще добряче попрацювати.

Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду

А поки ж можемо констатувати факт, що стабільнішим за Хетафе (12 набраних очок із 15 можливих) на початку 2020 року є лише мадридський Реал (15 з 15), більше того – саме йому "сині" й поступилися на початку січня. Здавалося, що на зламі років Хетафе дав збій: слідом за поразками Вільяреалу (0:1) та Реалу (0:3) послідував доволі ганебний виліт від Бадалони у Копа Дель Рей (0:2), але саме та поразка стала чимось на кшталт "холодного душу" для команди. Чотири перемоги поспіль із загальними 9:0 – ось такий суперник цього вікенду навідається до Барселони.

Тренер

Хосе "Пепе" Бордалас Хіменес народився у 1964 році на півдні Іспанії у місті Аліканте. У статусі гравця виступав на позиції нападника, проте ніколи в кар’єрі не грав у командах вищого рівня, ніж четвертий дивізіон. Також виступав у регіональних лігах Іспанії. Сім років на контракті в Еркулесі, проте жодної появи на полі в офіційних поєдинках в футболці "греків" з Аліканте. Професіональну кар’єру гравця Бордалас завершив у 28-річному віці через велику кількість травм, після чого одразу розпочав свій шлях тренера. Аліканте, Ельче, Алькоркон, Алавес та ще кілька скромніших провінційних клубів – не буде великим перебільшенням сказати, що 55-річний Бордалас тренує половину свого життя.

На новий для себе рівень Пепе Бордалас піднявся за підсумками сезону 2015/16, коли за один сезон виграв з Алавесом Сегунду, повернувши баскський клуб до Прімери вперше за 10 років. Проте, вже за кілька днів після історичного досягнення сторони потисли один одному руки та попрощалися, а готувати команду до сезону у Ла Лізі почав інший спеціаліст. Достеменно невідомо, що саме стало причиною подібного рішення, проте, за чутками, боси Алавеса не вважали Бордаласа тренером, який здатен демонструвати результат вже в рамках Прімери.

Без роботи Бордалас залишався недовго. У вересні того ж 2016 року Хетафе, який серйозно "забуксував" під орудою тодішнього наставника Хуана Еснайдера, змушений був його звільнити, а на роль "рятівника" обрав саме Пепе Бордаласа. І, як продемонстрували подальші події, таке рішення керівництва Хетафе виявилося майже доленосним. "Сині" за допомогою Бордаласа піднялися з 21-ї сходинки Сегунди на 3-тє місце, а згодом перемогли у плей-офф за вихід до Прімери. Два сезони поспіль досягати підвищення в класі з різними командами – далеко не кожен фахівець не таке здатен.

На відміну від керівництва Алавеса, боси Хетафе були вражені прогресом їхньої команди під керівництвом Бордаласа. Як виявилося згодом, Хосе вміє не лише піднімати до Прімери команди з Сегунди, а й виводити їх на новий рівень вже в рамках Ла Ліги. В першому ж сезоні після повернення підопічні Бордаласа посіли більш ніж пристойне восьме місце, в минулому "сині" ледь не потрапили до зони Ліги чемпіонів, а самого Пепе було визнано найкращим тренером сезону Ла Ліги. Зараз Хетафе перебуває як ніколи високо у Прімері, окрім цього, дуже скоро підопічні Бордаласа протистоятимуть Аяксу в рамках 1/16 Ліги Європи. Можливо, саме сезон 2019/20 повинен стати найуспішнішим у кар’єрі головного тренера Хетафе?

700 фунтів, щоб вивести на поле зірку АПЛ – як англійські клуби цинічно наживаються на дітях

Характерними рисами Хетафе Пепе Бордаласа є гарна фізика та неймовірна працьовитість. В першу чергу "міські" намагаються нівелювати сильні сторони суперника, а згодом вже думають про те, як використати свої козирі. Особливо це стосується матчів з командами калібру Барселони. До речі, Бордалас та Кіке Сетьєн мають давні рахунки. В рамках Сегунди Сетьєн (тоді – головний тренер Луго) публічно звинувачував Алькоркон (тодішнім наставником якого був Бордалас) в затягуванні часу, а після зустрічі з Хетафе вже у статусі головного тренера Бетіса Сетьєн заявив: "Від того, з якою частотою підопічні Бордаласа фолять, кров закипає в жилах. Їхній стиль є просто жалюгідним".

Під час наступної зустрічі наставники не потисли один одному руки. В своїх інтерв’ю Пепе Бордалас говорив, що не ображаться на Сетьєна, але підкреслював, що його колектив заслуговує на значно більшу кількість компліментів: "Люди, які вважають наш стиль гри захисним, не розуміють, про що говорять. Ми є дуже атакувальною командою, ми пресингуємо опонентів на їхній половині поля, ми завжди дивимося у бік воріт суперника. Мені дуже приємно бачити, що в нас виходить створювати проблеми клубам, які є значно більшими та багатшими за нас".

Склад

В першу чергу відзначимо гравця, що захищає "останній рубіж" Хетафе. Влітку 2018-го "сині" за досить смішні 3 мільйони євро придбали голкіпера Севільї Давіда Сорію, а за півтора року вихованець футбольної школи мадридського Реала став одним із найкращих голкіперів країни. В рамках Прімери лише Тібо Куртуа та Ян Облак мають кращі показники середньої кількості пропущених голів за гру (по 0.67 проти 0.78 у Сорії). Давід має блискучу реакцію та рятує команду в ситуаціях, коли м’ячу, здавалося б, вже просто нікуди дітися. За чутками, гра Сорії в цьому сезоні вразила й головного тренера національної збірної Іспанії Луїса Енріке, а тому Давід потенційно є одним з кандидатів на участь у Євро-2020.

Найдорожчим гравцем команди за версією Transfermarkt (25 млн євро) є тоголезький центрбек Джене Даконам. Неймовірно потужний та ефективний гравець, з яким Пепе Бордалас знайомий ще за часів роботи в Алькорконі. Після Сегунди Даконам встиг сезон пограти у Сент-Трюйдені, але вже влітку 2017-го Хетафе викупив контракт захисника за 2,5 мільйони євро, а сам Джене став ключовою фігурою в обороні команди. Тоголезець впевнено почувається в єдиноборствах (в середньому більше п’яти за гру, 66% з них є успішними) та на перехопленнях (також близько п’яти за гру), але в останній грі Прімери проти Валенсії Даконам вразив ще більше та провів, мабуть, одну з найкращих ігор в кар’єрі: 80% виграних єдиноборств та 16! перехоплень. Не дивно, що ним всерйоз цікавиться ряд більш багатих європейських клубів.

Також не можна не відзначити й уругвайського правого бека Даміана Суареса, який зовсім по-новому розкрився в Хетафе саме після приходу Бордаласа. Даміану навесні виповниться вже 32 роки, проте він демонструє чудовий футбол. Надійна гра в обороні та разючі підключення до атак (в активі Суареса гол та чотири асисти за Хетафе в цьому сезоні). До речі, менше за Хетафе (20 голів) у цьому сезоні Ла Ліги пропустили лише три команди: Реал (14), Атлетіко (15) та Атлетік Більбао (19).

Центр поля Хетафе важко уявити без уругвайсько-сербського дуету Мауро Арамбаррі – Неманья Максімовіч. Футбол, який вони демонструють, є чудовим поєднанням атлетизму, нестандартного мислення та вірних рішень як під час контролю м’яча, так і під час захисних дій. Частіше Максімовіч грає трохи вище за свого колегу по центру поля, Арамбаррі ж чудово справляється з роллю "глибинного плеймекера", проте обидва гравці прекрасно почуваються в якості "box to box" хавбеків. Вони обидва є надзвичайно працьовитими (саме цю якість Бордалас особливо цінує у своїх підопічних), мають прекрасне бачення поля та є одними з ключових гравців в механізмі Хетафе.

Важливим для "міських" гравцем є орендований вихованець Барселони Марк Кукурелья: в Хетафе він частіше грає на позиції лівого півзахисника та є найкращим асистентом команди в сезоні (5 асистів). Кукурелья є одним з найкращих універсалів у "колоді Бордаласа", адже може закрити фактично будь-яку позицію на лівому фланзі.

Ну і перейдемо нарешті до тих, хто в Хетафе відповідає за забиті голи. Хайме Мата, Анхель Родрігес та капітан команди – Хорхе Моліна. Цим хлопцям на трьох вже виповнилося рівно 100! років, але саме на їхньому рахунку 22 з 35-ти (63%) забитих командою голів у Ла Лізі. Бордалас зазвичай грає в два нападники, одним з яких найчастіше є Мата, але наскільки ж класно в головного тренера виходить витискати максимальну ефективність з гри Родрігеса та Моліни. Більшу частину зі своїх дев’яти голів в рамках Прімери Анхель Родрігес забив після виходу на заміну, а про показники Моліни у майже 38-річному (!) віці годі й говорити. Хорхе відзначився дублем у ворота Валенсії в останньому турі Ла Ліги, а другий гол став для нападника 50-м в рамках Прімери, причому 45 з них він забив у віці 30+ років.

Головна зірка

У злагодженому механізмі Хосе Бордаласа важко виділити одну зірку, але якщо вже це робити, то напевно слід звернути увагу саме на Хайме Мату. Потужного нападника, який до минулого сезону ніколи не грав у Прімері, цілком можна назвати "іспанським Джеймі Варді". 33 забиті голи у 39 поєдинках Сегунди за Вальядолід в кампанії 2017/18 – те, що Хетафе вдалося підписати форварда такого калібру в якості вільного агента, є одним з найбільших трансферних успіхів клубу.

Мата є дуже якісним виконавцем в завершальній стадії атак, класно грає на другому поверсі. В минулому сезоні Хайме забив 14 голів та у 30-річному дебютував у національній збірній Іспанії. В цьому сезоні у його активі вже 10 забитих м’ячів та три асисти. Якщо Хетафе та Мата продовжуватимуть успішно виступати цього сезону, Хайме цілком може претендувати на потрапляння до складу збірної Іспанії на Євро-2020.

Динамівський слід

Саме до лав Хетафе влітку 2017-го року перебрався з київського Динамо португальський лівий бек Віторіну Антунеш. Перший сезон у команді Бордаласа він провів на правах оренди (500 тис. євро), але вже по його завершенні "сині" викупили контракт Антунеша за 2.5 мільйони євро та підписали з португальцем повноцінний дворічний контракт. В минулому сезоні Антунеш був одним з ключових гравців команди, грав практично в усіх поєдинках, але в березні 2019-го зазнав жахливої травми (розрив хрестоподібних зв’язок коліна). Відновившись лише у грудні минулого року, Віторіну вийшов на заміну у грі проти Вальядоліда в рамках Прімери та відіграв майже повну гру проти Бадалони у Копа Дель Рей, проте згодом зазнав м’язової травми та поки що знову перебуває поза грою.

Про подальші перспективи Антунеша в Хетафе зараз важко щось говорити. В квітні цього року йому виповниться вже 33 роки, контракт Віторіну з клубом діє лише до кінця цього сезону. Часу на те, щоб довести свою здатність допомогти команді, залишається все менше, а конкуренти по позиції не сплять.

Перспективи

Лютий може стати визначальним місяцем для колективу Хосе Бордаласа. У команди дуже непростий календар: до Барселони та Севільї в рамках Ла Ліги додається ще й двоматчева дуель з Аяксом у Лізі Європи. Якщо Хетафе успішно пройде цю дистанцію, прізвисько "іспанський Лестер" може набути ще більшого сенсу. Про чемпіонство, мова, звичайно ж не йде, але чи дуже багато Ви бачили команд, які, маючи дванадцятий за розмірами бюджет у Лізі, пробиваються до головного єврокубка старого світу? Добре, не будемо забігати наперед, адже попереду в підопічних Бордаласа чимало роботи. Як то кажуть: найважливіший матч – той, що найближчий? Отже, вперед, дивувати Камп Ноу!

Екс-динамівець і другий після Мессі ведуть у Лігу чемпіонів скромну іспанську сенсацію, яка вже не асоціюється з порно