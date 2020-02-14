Борусія Д розгромила Айнтрахт у рідних стінах – "джмелі" впритул наблизились до лідера Бундесліги

В рамках прем'єрного матчу 22-го туру Бундесліги франкфуртський Айнтрахт зазнав нищівної поразки у Дортмунді.

У 2020 році і Борусія Д, і Айнтрахт заробили реноме забивних колективів, тож від їхньої очної зустрічі очікували перестрілки одразу зі стартовим свистком. Не все сталося, як гадалося: у франкфуртців за весь перший тайм був всього один неточний удар, а дортмундці довгий час з цікавих моментів мали лише влучання Геррейро у стійку зі штрафного – втім, "джмелі" явно виглядали активніше. Зрештою, саме їм і вдалося відзначитися єдиним голом до перерви – це Піщек вистрілив з лінії штрафного в правий нижній кут після передачі від Хакімі.

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Другий тайм обіцяв бути цікавішим, однак господарі доволі швидко закрили усі питання по грі. Вже на 50-й хвилині Санчо увірвався на лівий край штрафного, прибрав Абрахама й пробив повз Траппа під ближню стійку, а на 54-й Холанд замкнув простріл Хакімі на лінію воротарського – 3:0. На 74-й дубль оформив Геррейро, перехопивши відскок і завдавши удару метрів з 25-ти точно в правий кут. Цей гол виявився останнім у зустрічі. Примітно, що по перерві гравці Айнтрахта жодного разу не пробили по воротах "джмелів".

Таким чином, Борусія Д набрала 42 очки, наблизившись до першої позиції на відстань одного залікового балу. Айнтрахт, маючи всього 28 пунктів у активі, залишився на дев'ятій сходинці.

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