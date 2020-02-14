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УАФ офіційно затвердила міста, в яких збірна України зіграє перед Євро-2020

14 лютого 11:01 7589 Читать на русском
УАФ офіційно затвердила міста, в яких збірна України зіграє перед Євро-2020
Збірна України / фото з відкритих джерел

Виконавчий комітет Української асоціації футболу обрав міста, у яких національна збірна зіграє свої товариські матчі перед стартом Євро-2020.

Комітет підтримав ідею президента УАФ Андрія Павелка про проведення спарингів у Харкові, Києві та Львові, інформує офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, у рамках підготовки до Євро-2020 збірна України також проведе виїзні товариські матчі проти Франції та Польщі – вони відбудуться 27 і 31 березня відповідно.

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