УАФ офіційно затвердила міста, в яких збірна України зіграє перед Євро-2020

Виконавчий комітет Української асоціації футболу обрав міста, у яких національна збірна зіграє свої товариські матчі перед стартом Євро-2020.

Комітет підтримав ідею президента УАФ Андрія Павелка про проведення спарингів у Харкові, Києві та Львові, інформує офіційний сайт організації.

Польща – Україна: квитки на матч не продаватимуться в касах – є лише один спосіб отримати перепустку

26 травня, Харків: Україна – Кіпр

2 червня, Київ: Україна – Північна Ірландія

7 червня, Львів: Україна – Ізраїль

Нагадаємо, у рамках підготовки до Євро-2020 збірна України також проведе виїзні товариські матчі проти Франції та Польщі – вони відбудуться 27 і 31 березня відповідно.

"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії