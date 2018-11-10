Різеспор Гладкого програв лідеру чемпіонату Туреччини, Галатасарай розгромив Кайсеріспор Кучера

Відбулися перші матчі 12 туру чемпіонату Туреччини. Команди українців синхронно програли.

Олександр Гладкий вийшов у стартовому складі Різеспора на домашній матч проти лідера чемпіонату Туреччини Башакшехір. Гості спокійно здобули чергові три очки, забивши двічі на початку другого тайму.

Гладкий покинув поле на 76-й хвилині. Примітно, що невдовзі після цього його команда змогла відіграти один м'яч.

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Галатасарай перервав триматчеву безвиграшну серію у поєдинку із Кайсеріспором Олександра Кучера. Український захисник провів на полі увесь матч, отримав жовту картку, але не зміг завадити стамбульцям тричі вразити ворота його команди.

Після цього матчу Галатасарай скоротив відставання від лідера Башакшехіра до 4-х очок. Різеспор знаходиться на дні турнірної табиці, маючи у своєму активі всього 8 очок. Кайсеріспор знаходиться на 12 місці.

Туреччина, 12 тур

Різеспор – Башакшехір – 1:2

Кайсеріспор – Галатасарай – 0:3