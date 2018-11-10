Мораїш: У матчі із Зорею нічия була б справедливим результатом

Наставник львівських Карпат Жозе Мораіш поділився враженнями від поразки у поєдинку 15-го туру УПЛ проти Зорі (1:2).

"Гра почалася дуже інтенсивно та динамічно. На мою думку, боролися дві команди, які добре проявили себе. Якщо говорити про результат, то він не найкращий для нас.

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Зважаючи на те, що відбувалося на футбольному полі, то нічия була б більш справедливим результатом. Прикро, що деякі рішення судді також нам не допомогли, вони більше були на користь суперника. Але Зоря – хороша команда.

Зараз я живу в Україні. Мені дуже подобається місцеве населення і я задоволений рівнем гри, який тут демонструється. З таким характером футболістів, якраз проявляється інтерес для досягнення поставленої мети. Це те, що я бачу в українському футболі", – цитує Мораіша офіційний сайт клубу.

Після поразки Карпати залишились на 9-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 16 очок.

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