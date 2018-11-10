Еміліано Сала – сенсаційний снайпер Європи: він не перейшов у Динамо та "запалив" після відставки екс-тренера Шахтаря

Нападник Нанта Еміліано Сала став справжнім відкриттям сезону 2018/19. Він забиває більше, ніж Мессі, Суарес, Неймар та Пйонтек.

28-річний аргентинець, який ніколи не хапав зірок з неба, неочікувано увімкнувся в боротьбу за "Золотий бутс". Поки увага футбольної громадськості була прикута до подвигів сенсаційного поляка Кшиштофа Пйонтека, Сала не лише випередив атаканте Дженоа, але й впритул наблизився до найкращого снайпера топ-5 ліг Європи Кіліана Мбаппе.

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"Я перебуваю на вершині бомбардирських перегонів, але мені потрібно продовжувати важко працювати, щоб не зупинятись на досягнутому. Чому б не завершити сезон у компанії найкращих снайперів Європи?", – говорить аргентинець в інтерв'ю виданню Marca.

Сала наколотив 10 голів у 11-ти матчах чемпіонату Франції. У провідних першостях Європи та Лізі 1 його випереджає лише зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе (11).

"Мої друзі, переважно з Аргентини, сміються, коли бачать мене у рейтингу топ-бомбардирів Європи поруч з Мбаппе – вище за інших форвардів світового масштабу. Зізнаюсь, що я навіть не мріяв про такий старт сезону. Втім, зовсім не збираюсь ставити перед собою якісь планки. Я насолоджуюсь цим моментом, але не забуваю, звідки приїхав", – зазначає Сала, який народився у невеличкому містечку Прогресо за населенням у 2 тисячі осіб (провінція Санта Фе).

Аргентинець, якого можна назвати таким собі ноунеймом для пересічного фаната, демонструє просто божевільну ефективність. Свої 10 м'ячів у чемпіонаті Франції Сала забив після 13-ти ударів у бік воріт команд-суперників – майже 77% (!) його пострілів завершуються голами. Хоча, сам футболіст вважає, що йому потрібно працювати якраз над своєю влучністю: "Це один з компонентів гри, який я повинен вдосконалювати. Я залишаюсь після тренувань та дивлюсь різноманітні відео, щоб покращити свою результативність. Крім цього, у мене є можливість працювати з чудовим тренером, який був великим нападником. Ми спілкуємось кожного дня", – додає Еміліано.

Після того, як досвідчений боснійський наставник Вахід Халілходжіч замінив біля керма Нанта екс-тренера Шахтаря Мігеля Кардосо, Сала просто вибухнув голами. Під керівництвом Халілходжіча аргентинець провів 6 м'ячів у трьох матчах та майже повторив власний рекорд результативності з минулого сезону (12). Еміліано відзначається кожні 75 хвилин.

"Сала добре відкривається за спинами захисників та майже завжди перебуває у зоні завершення атаки. Сподіваюся, що він перевершить мій рекорд", – прокоментував бомбардирські подвиги аргентинця Халілходжіч, який у сезоні 1984/85 забив за Нант 28 голів.

Найкращі бомбардири провідних ліг Європи:

"Я навчався у аргентинській академії, яка співпрацювала з Бордо. Перебрався туди у 20 років, але не зміг закріпитись у команді. Мені було дуже складно адаптуватися до європейського футболу. Згодом, я трохи пограв за Орлеан, Ньор та Кан, поки не перейшов у Нант (2015 рік). Саме тут я почав прогресувати швидкими темпами", – розповідає Сала, який у середньому забиває 0,9 гола за матч, що є найкращим показником серед усіх аргентинців у Європі. За ним не встигають, зокрема, такі монстри як Мессі (0,77), Ікарді (0,75) та Агуеро (0,63).

Сала небезпідставно мріє про збірну Аргентини: "Грати за "альбіселесте" поруч з Мессі – моя велика мрія. Я до кінця битимусь за цей шанс", – говорить сенсаційний форвард, який завжди ототожнював себе з Батістутою. "Габрієль був прикладом для мене. Думаю, що своєю самопожертвою та конкурентоспроможністю я також чимось схожий на Кавані. Те, що я піднявся з низів, надає мені сили продовжувати працювати. Лише з потом приходять голи", – завершує Еміліано, якого начебто хотіло придбати київське Динамо минулого літа.

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