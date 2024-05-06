"Хочу привітати легендарний "Азов" з 10-річчям. Ви вмієте робити неможливе – триматися й битися тоді, коли здається, що шансів немає. І в цей день хочеться сказати "Дякую" за все, що ви зробили для нашої країни, щоб Україна й далі була вільною та незалежною.

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Знаю, що серед "Азовської" родини багато футбольних фанатів. Хлопці, після перемоги хочу знову побачити вас на наших стадіонах. Слава Україні!", – сказав Ярмоленко у зверненні.

"Слава Україні! Вітаю легендарний український полк "Азов" з 10-ю річницею. 10 років стійкості, міцності та самопожертви заради нашої свободи. Ваш героїзм та сила – це гордість для українців та символ нашої незламності для цілого світу. Дякую вам за ваш внесок у нашу незалежність. Низький уклін усім героям", – додав Зінченко у відео.

Нагадаємо, батальйон "Азов" був заснований 5 травня 2014 року, який вже у червні того року з боями звільнив Маріуполь. Наразі "Азов" є однією з важливих складових ЗСУ, які стримують російських окупантів, які почали повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

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