Ройс: Зараз лідерство Борусії Д не має жодного значення

Півзахисник Борусії Д Марко Ройс поділився враженнями після перемоги над Баварією в матчі 11 туру чемпіонату Німеччини.

"Ми не були достатньо активними в першому таймі і не увійшли в гру правильно. Баварія тиснула на наші ворота. У другій половині у нас було більше впевненості у наших вміннях. Це був неймовірний матч.

Борусія Д в неймовірному матчі переграла Баварію і відірвалася від мюнхенців на 7 очок

Ми – команда, і всі працюють на всіх інших. Я відчуваю себе добре, і граю на улюбленій позиції. Але я також втратив два або три шанси сьогодні, вони були б дуже важливими, якби вдалося їх реалізувати.



Щодо замін, то у тренера є магічне відчуття, і гравці, які входять на поле справді віддають усі сили. Це часто дає нам вирішальну перевагу.

Борусія Д – лідер топ-5 чемпіонатів Європи за кількістю голів, забитих гравцями, які виходили на заміну

Наше лідерство в турнірній таблиці прямо зараз не має жодного значення. Добре мати таку фору, але Баварія дійсно сильна. Надто рано говорити про те, чи зможемо ми здобути титул", – цитує Ройса офіційний сайт Бундесліги.