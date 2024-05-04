Голкіпер Атлетіко Паранаенсе Максим Воронов відзначився за свою команду забитим м'ячем.

У березні 2023 року вихованець Металіста підписав контракт з бразильським клубом. Максим Воронов цей сезон проводить у складі молодіжної команди Атлетіко Паранаенсе

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У матчі проти Парана СТС українець відзначився першим голом у Бразилії. Атлетіко Паранаенсе намагався організувати швидку атаку. Воронов вийшов з воріт і потужним ударом переправив м'яч до штрафного майданчика суперника. Голкіпер Парана СТС помилився і дав м'ячу залетіти в сітку.

У підсумку зустріч завершилася перемогою Атлетіко Паранаенсе з рахунком 3:2. Команда 17-річного Воронова лідирує у турнірній таблиці групи A з 22 очками у своєму активі.

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