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Генгам – Ліон – 2:4 – відео голів та огляд матчу

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Генгам – Ліон – 2:4 – відео голів та огляд матчу
Генгам – Ліон – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів Ліон на виїзді обіграв Генгам у матчі 13-го туру чемпіонату Франції.

Перший тайм завдяки голу Тюрама лідером завершив Генгам. Після перерви той же Тюрам оформив дубль, але до цього Ліон вже тричі вразив ворота господарів. Крапку в цьому поєдинку поставив Корне, закріпивши перевагу своєї команди.

Ліга 1: Ліон у видовищному матчі здолав Генгам

Після цього матчу Ліон з 24 очками залишився на четвертій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Франції, Генгам з 7-ма очками йде останнім.

Чемпіонат Франції, 13 тур

Генгам – Ліон – 2:4

Голи: Тюрам, 22, 79 (пенальті) – Ауа, 62, Депай, 67, 73, Корне, 84

Франція13 турСтад дю Рюдуру (Генгам)

Генгам - Ліон: Субота 10 листопада 2018

Генгам
Матч завершено
2 : 4
Ліон
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Ліон Ліон Генгам Генгам Франція Відеоновини Генгам - Ліон
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