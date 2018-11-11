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Ковач не вважає критичним відставання Баварії від лідера Бундесліги

00:01 37 Читать на русском
Ковач не вважає критичним відставання Баварії від лідера Бундесліги
Ніко Ковач / фото із соцмереж

Наставник Баварії Ніко Ковач поділився враженнями після поразки від Борусії Д в матчі 11 туру чемпіонату Німеччини.

"Це була фантастична гра. Матч був у нас під контролем в першій половині зустрічі, але Дортмунд зумів переламати хід поєдинку. Такого не повинно відбуватися з нами.

Борусія Д в неймовірному матчі переграла Баварію і відірвалася від мюнхенців на 7 очок

Ми можемо бути задоволені роботою сьогодні. Це була наша найкраща гра, відтоді, як ми грали з Шальке. Сім очок відставання виглядають переконливо, але у футболі може трапитися абсолютно все", – цитує Ковача офіційний сайт Бундесліги.

Борусія Д – лідер топ-5 чемпіонатів Європи за кількістю голів, забитих гравцями, які виходили на заміну

Німеччина11 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Баварія: Субота 10 листопада 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
3 : 2
Баварія
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Теги
Баварія Баварія Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач Борусія Дортмунд - Баварія
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