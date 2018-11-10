"Проїхався на авто з кермом справа – весь спітнів": Ярмоленко – про сало, проблеми у Лондоні та рекорд Шевченка

ФФУ опублікувала заключну частину інтерв'ю Андрія Ярмоленка, яке вінгер Вест Хема дав Олександру Зінченку в рамках відповідей на запитання вболівальників. "Футбол 24" обрав найцікавіше.

Про "Золотий м'яч" та перехід у Шахтар

Коли отримаю "Золотий м'яч"? Можливо, у наступному житті вже. Я сумніваюсь, що колись його отримаю. Знаю, що необхідно працювати над собою і лише так можна розвиватись.

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Чому ніколи не перейшов би у Шахтар? Не через те, що я якось там не поважаю "гірників", чи ще через якісь причини. Є певні речі, яких не можна робити. Я завойовував повагу вболівальників Динамо, віддав 10 років цій команді та її фанатам. Після цього перейти у Шахтар – вважаю, що це буде неправильно.

Про рекорд Шевченка за кількістю голів у збірній України та майбутнє національної команди

Перевершити рекорд Шевченка у збірній Україні по голах? Андрій Миколайович не дасть (посміхається). Думаю, що будь-який футболіст ставить перед собою максимальні цілі. Проте я не дивлюсь на рекорди, я просто намагаюсь виходити на поле та віддаватись максимально в кожному матчі, забивати та віддавати гольові передачі.

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Головне – щоб моя команда перемагала. Звісно, якщо вдасться побити рекорд такого видатного футболіста – я не дуже засмучусь (зараз у Шевченка 48 голів за збірну України, у Ярмоленка – 36 – прим. "Футбол 24").

У нас росте хороша молодь: Циганков, Зінченко, Матвієнко. Вважаю, що саме вони будуть лідерами збірної України через 5-7 років.

Кого б я вибрав з українців у Вест Хем? Федецький туди б підійшов: він так грає – трішки в ногу, трішки в м'яч, там таке люблять. Мені подобалось грати з ним у збірній: він забігав, я йому не віддавав, він все одно аплодував, йому подобалось (сміється). Якщо серйозно, я навіть не знаю. Із Сидорчуком та Ковалем ми дружимо, тому, напевне, когось із них.

Про адаптацію у Вест Хемі, сало та проблеми у Лондоні

У мене англійська нормальна, для побутового рівня вистачає. Але коли вони розмовляють, то це наче зовсім інша мова. Це було дуже важко, щоправда, коли вони зараз зі мною спілкуються, то стараються говорити повільніше.

Хто найкраще жартує у Вест Хемі? Для того, щоб добре жартувати, треба добре володіти англійською. Нобл багато жартує, та й інші хлопці теж, серед них Арнаутовіч та Педро Обіанг. Загалом всі хлопці дружать з гумором, можна знаходити спільну мову.

Проблеми? Якось я взяв собі авто з кермом справа, проїхав від бази до дому, весь спітнів та поставив автомобіль, і зрозумів, що поки я не готовий до такого.

Шевченко возив у Мілан сало. Чи беру я його у Вест Хем? Коли я був у Німеччині, я просив батьків, щоб вони привозили сало, я його люблю. В Англії те ж саме. Я водив Нобла в нашу баню в Лондоні, пригостив його, але йому не дуже сподобалось. Це для нашої душі все-таки.

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