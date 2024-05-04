Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас
Барселона програла Жироні (2:4) в рамках 34-го туру Ла Ліги. Читайте рахунок та огляд матчу Жирона – Барселона на "Футбол 24".
Центральний матч туру, який мав низку інтриг. Обом командам потрібна була перемога. Барселона могла б наблизитися до срібних медалей чемпіонату, а Жирона навпаки – відібрати у сусідів поточне друге місце. Але головне, "червоно-білі" вже сьогодні могли кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.
Довбик забив Барселоні – відео 20 гола українця в Ла Лізі
Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як команда Артема Довбика і Віктора Циганкова боролася за історичну для себе путівку в найпрестижніший клубний турнір Європи.
Намір грати на перемогу – це не просто слова. Вже на старті матчу суперники обмінялися забитими м'ячами. Відкрила рахунок Барселона. Ямал якимось чином зумів переправити м'яч на Крістенсена, а той ефектно прийняв і дуже красиво пробив – без шансів для голкіпера. Схоже, ніхто навіть не думав, що данець таке може, бо накрити його навіть не намагалися.
Жирона відігралася блискавично. Мартін протягнув м'яч лівим флангом, а паралельним курсом Довбик змусив Кубарсі втратити позицію. Тож коли передача пішла на Артема, вже ніхто не заважав йому забивати. Для українця це вже 20-й гол у цьому сезоні Ла Ліги, завдяки якому він знову збільшив відрив від Беллінгема в списку найкращих бомбардирів.
Після такого феєричного початку ніхто навіть не подумав збавляти оберти. Через три хвилини після гол Довбика Гюндоган знову міг вивести Барселону вперед, але Гассаніга впорався з ударом. Згодом Крістенсен мав шанс оформити дубль, коли замикав подачу з кутового. Знову кіпер Жирони зіграв блискуче, зупинивши м'яч на лінії.
Далі була парочка шансів для Циганкова. Спочатку на Віктора скидав Довбик. Удар хавбека не вийшов ідеальним. Захисник встиг підставитися, спрямувавши м'яч на кутовий. Далі у колишнього гравця Динамо був неймовірний момент. Савіо після сольного проходу відкотив до лінії воротарського на Циганкова, але той не зміг переграти тер Штегена.
Відразу схожий момент виник у Барселони. Канселу пасував, а Гюндоган потужно пробив над поперечиною. Здавалося, перший тайм завершиться внічию. Однак на останній хвилині Гутьєррес дуже невдало впав – прямо на ногу Ямала. Це сталося на лінії штрафного, тож VAR підказав арбітру, що треба ставити пенальті. Лєвандовскі дуже впевнено пробив з 11 метрів.
На старті другої половини Барселона могла збільшити перевагу. Захисники провалили підключення Ямала і Лєвандовскі. Пощастило, що Гассаніга зреагував на небезпеку й встиг накрити м'яч у ногах поляка. Можливо, це був переломний момент. Якби Роберт забив, то далі все могло скластися зовсім інакше.
Втім, потрібно відзначити заміну в складі Жирони. Мічел зняв Циганкова, який сьогодні не вразив, випустивши Порту. І що зробив конкурент українця. Менше ніж хвилина йому знадобилася, щоб забити. Все почалося з передачі Роберто на... Довбика! Артем прикрив м'яч від Араухо й покотив під удар Порту. Рахунок знову став рівний!
Ще дві хвилини, й асистентом уже став Порту. Хавбек протягнув м'яч правим флангом і відпасував на Гутьєрреса. Той пробив не так вже й небезпечно, але парочка рикошетів не залишила шансів тер Штегену. Голкіпер Барси невдовзі продемонстрував, що ще залишається в грі, відбивши удар Еррери.
Якщо ж добивати Барселону, то красиво. І знову Порту. Савіо виконав діагональ на конкурента Циганкова, а той у дотик потужно переправив м'яч у сітку. Неймовірний гол. В самому кінці Довбик мав забивати п'ятий. Практично впритул бив українець, але Кунде дивом встиг заблокувати.
Завдяки цій перемозі Жирона вийшла на друге місце, кваліфікувалася в Лігу чемпіонів та зробила Реал чемпіоном.
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