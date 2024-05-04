Центральний матч туру, який мав низку інтриг. Обом командам потрібна була перемога. Барселона могла б наблизитися до срібних медалей чемпіонату, а Жирона навпаки – відібрати у сусідів поточне друге місце. Але головне, "червоно-білі" вже сьогодні могли кваліфікуватися в Лігу чемпіонів.

Довбик забив Барселоні – відео 20 гола українця в Ла Лізі

Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як команда Артема Довбика і Віктора Циганкова боролася за історичну для себе путівку в найпрестижніший клубний турнір Європи.

Намір грати на перемогу – це не просто слова. Вже на старті матчу суперники обмінялися забитими м'ячами. Відкрила рахунок Барселона. Ямал якимось чином зумів переправити м'яч на Крістенсена, а той ефектно прийняв і дуже красиво пробив – без шансів для голкіпера. Схоже, ніхто навіть не думав, що данець таке може, бо накрити його навіть не намагалися.

Жирона відігралася блискавично. Мартін протягнув м'яч лівим флангом, а паралельним курсом Довбик змусив Кубарсі втратити позицію. Тож коли передача пішла на Артема, вже ніхто не заважав йому забивати. Для українця це вже 20-й гол у цьому сезоні Ла Ліги, завдяки якому він знову збільшив відрив від Беллінгема в списку найкращих бомбардирів.

Після такого феєричного початку ніхто навіть не подумав збавляти оберти. Через три хвилини після гол Довбика Гюндоган знову міг вивести Барселону вперед, але Гассаніга впорався з ударом. Згодом Крістенсен мав шанс оформити дубль, коли замикав подачу з кутового. Знову кіпер Жирони зіграв блискуче, зупинивши м'яч на лінії.

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Далі була парочка шансів для Циганкова. Спочатку на Віктора скидав Довбик. Удар хавбека не вийшов ідеальним. Захисник встиг підставитися, спрямувавши м'яч на кутовий. Далі у колишнього гравця Динамо був неймовірний момент. Савіо після сольного проходу відкотив до лінії воротарського на Циганкова, але той не зміг переграти тер Штегена.

Відразу схожий момент виник у Барселони. Канселу пасував, а Гюндоган потужно пробив над поперечиною. Здавалося, перший тайм завершиться внічию. Однак на останній хвилині Гутьєррес дуже невдало впав – прямо на ногу Ямала. Це сталося на лінії штрафного, тож VAR підказав арбітру, що треба ставити пенальті. Лєвандовскі дуже впевнено пробив з 11 метрів.

На старті другої половини Барселона могла збільшити перевагу. Захисники провалили підключення Ямала і Лєвандовскі. Пощастило, що Гассаніга зреагував на небезпеку й встиг накрити м'яч у ногах поляка. Можливо, це був переломний момент. Якби Роберт забив, то далі все могло скластися зовсім інакше.

Втім, потрібно відзначити заміну в складі Жирони. Мічел зняв Циганкова, який сьогодні не вразив, випустивши Порту. І що зробив конкурент українця. Менше ніж хвилина йому знадобилася, щоб забити. Все почалося з передачі Роберто на... Довбика! Артем прикрив м'яч від Араухо й покотив під удар Порту. Рахунок знову став рівний!

Ще дві хвилини, й асистентом уже став Порту. Хавбек протягнув м'яч правим флангом і відпасував на Гутьєрреса. Той пробив не так вже й небезпечно, але парочка рикошетів не залишила шансів тер Штегену. Голкіпер Барси невдовзі продемонстрував, що ще залишається в грі, відбивши удар Еррери.

Якщо ж добивати Барселону, то красиво. І знову Порту. Савіо виконав діагональ на конкурента Циганкова, а той у дотик потужно переправив м'яч у сітку. Неймовірний гол. В самому кінці Довбик мав забивати п'ятий. Практично впритул бив українець, але Кунде дивом встиг заблокувати.

Завдяки цій перемозі Жирона вийшла на друге місце, кваліфікувалася в Лігу чемпіонів та зробила Реал чемпіоном.

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