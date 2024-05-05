До чергового матчу на домашньому стадіоні команда Мудрика, який вчетверте поспіль за 13 днів з'явився в основі, підходила з вражаючою серією – 8 перемог за 10 ігор на Стемфорд Брідж. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 16:00. Жвавий початок від обох команд. Загострюють по черзі Ноні Мадуеке та Коул Палмер, Мудрик дещо в тіні. Ніколя Джексон і Тьягу Сілва пробивають з нульового кута по черзі, але це на межі з прострілом.

Мудрик в старті на чергове дербі: онлайн трансляція матчу Челсі – Вест Хем

А ось перший же чіткий постріл завершується взяттям воріт. Джексон після націленого пасу Мадуеке з правого краю пробив у блок, а Палмер миттєво добив. Вест Хем міг зрівнювати через менш ніж хвилину. Емерсон подав кутовий, Боуен поцілив у поперечину. На 18-й хвилині Мудрик створив 2 поспіль моменти. Протягнув м'яч ліворуч і віддав у центр під потужний удар Мадуеке, снаряд з рикошетом пішов на кутовий. Українець, недовго думаючи, подав ідеально на голову Чалобі – Ареоля виручив.

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Галлахер подвоїв перевагу, і знову правий вінгер молодіжної збірної Англії в епіцентрі. Мадуеке обробив так, що снаряд від Зума відскочив до Галлахера, який блискуче поклав з льоту. Ноні ще й забив таки свій гол на 36-й хвилині. Тут уже гол організував Мудрик, який класно подав на голову Сілві, який чатував біля дальньої стійки. Бразилець перекинув, Мадуеке замкнув. Галлахер дивом з пари метрів не оформив дубль після казкового пасу Палмера – поперечина!

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Nicolas Jackson put on a show in Chelsea’s emphatic 5–0 win over West Ham:



49 touches

️ 2 goals

7 shots/4 on target (1.75 xG)

️ 1 assist

4 key passes

3/5 successful dribbles

️ 7/11 duels won

9.7 Sofascore Rating



#CHEWHU pic.twitter.com/powEePkSmj — Sofascore (@SofascoreINT) May 5, 2024

Свій каркас воріт і Вест Хему завадив. Це був лише другий удар гостей, але як же знову небезпечно. Знову Боуен у поперечину зарядив. Причому цього разу ворота були порожні після помилки Петровіча на виході. Відзначимо, що в цьому епізоді Цоуфал знущально легко обіграв Мудрика. Повний погром до перерви. За грою, ударами, легкістю навіть більший, ніж на табло.

До речі, у понеділок 6 травня в АПЛ Крістал Пелас прийматиме Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: лондонці переможуть вдома іменитого суперника. Коефіцієнт на перемогу Пелас – 2,32. Звитягу МЮ оцінили у 2,93. У нічию вірять найменше – 3,89. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,53, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,6.

На старті другої половини Чалоба просто геніально закидає зі своєї половини поля, Мадуеке вивалюється сам на сам і котить на порожні – Джексон доводить до 4:0. Мудрик аж образився, що знову без результативних дій, і сам вирішив потягнути у стилі своєї гри за Шахтар чи збірну України. На удар Михайла не вистачило, тож Ареоля спокійно потягнув. Двічі поспіль пропускають моменти правим флангом Челсі. Спершу Емерсона випустили на кут воротарського – надто багато часу, так і не визначився, куди краще пробити, тож дав вище. А згодом Ворд-Прауз під поперечину крутив.

Палмер ідеально закинув черпачком за спини захисникам, але Мудрик і тут не прошив голкіпера. Таке враження, що лише удари українця тягне сьогодні Ареоля. Хоча це не зовсім так. Михайло розігнав контратаку, відпрацювавши біля свого штрафного. Палмер викотив Мадуеке, той надто піжонський удар виконав. Нкунку замінив Мудрика на 76 хвилині.

Боуен ще й третій раз влучає у поперечину після невдалого скидання захисників Челсі. А Джексон карає. Судді спершу скасували гол через офсайд, однак Ніколя ідеально витримав лінію. Відзначаємо і черговий подібний розрізний пас Кайседо. Як не дивовижно, але Челсі набирає 54 бали та вривається на 7 єврокубкове (за певних обставин) місце, обходячи за додатковими показниками МЮ, в якого матч у запасі проти Крістал Пелас.

Мудрик завівся з втратою гравця, який заважав – українця в Англії носять на руках та прирівнюють до 2 суперзірок