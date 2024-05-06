Трубін не зміг врятувати Бенфіку від сенсаційної поразки – Спортінг офіційно став чемпіоном Португалії
Бенфіка програла Фамалікану (0:2) у 32 турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".
Чемпіонат Португалії, 32 тур
Фамалікан – Бенфіка – 2:0
Голи: Родрігес, 71, Юссуф, 86
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Зустріч Фамалікана та Бенфіки розпочалася жваво. Обидві команди ще до п'ятої хвилини зуміли обмінятися голами. Утім, обидва м'ячі скасували через офсайди. У першому таймі Фамалікан та Бенфіка створили кілька гострих моментів. Анатолій Трубін, який вийшов у старті, двічі рятував "орлів" від пропущених голів, демонструючи свої найкращі якості.
У другому таймі Бенфіка активно тисла, але всі старання були марними. Ніяк "орлам" не вдавалося відправити м'яч у ворота. А ось "синьо-білі" провели одну хорошу контратаку і на 71 хвилині вперше за п'ять матчів забили у ворота Бенфіки. Трубін навіть не встиг зреагувати на удар. Після цього зустріч арбітру довелося зупинити на кілька хвилин, оскільки з трибун полетіла піротехніка. На 86 хвилині Бенфіка посипалася і пропустила другий м'яч, а Трубін не зумів впоратися з ударом.
Фамалікан вперше з сезону 1992/93 обіграв "орлів". Бенфіка залишилася на другому місці з 76 пунктами. Поразка команди Трубіна достроково зробила Спортінг чемпіоном Португалії. Фамалікан розташувався на 8 сходинці з 39 балами.