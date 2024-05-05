Жирона обіграла в дербі Барселону та вийшла у Лігу чемпіонів. Артем Довбик у наступному сезоні спробує свої сили проти найкращих захисників світу, якщо залишиться в клубі. Зокрема, тренер мимоволі замовляє дуель українця проти ван Дейка.

Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас

"Я хочу зіграти з Ліверпулем. У клубу велика історія. Можливо ще Баварія, Ювентус, Мілан, Інтер.. Хочеться поїхати на Енфілд, а також прийняти вдома Інтер і Баварію, щоб наші вболівальники отримали насолоду. Люблю теж "стіну" дортмундської Борусії, було б класно там виступити", – сказав Мічел.

Нагадаємо, що з наступного сезону Ліга чемпіонів отримає новий формат – замість групового етапу буде турнір з єдиною турнірною таблицею. Кожна команда зіграє 4 матчі вдома та 4 на виїзді з різними суперниками. Жирона дебютує в головному турнірі Європи.