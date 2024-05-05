Форвард Динамо Матвій Пономаренко завдяки голу у ворота Колоса покращив свій бомбардирський показник у чемпіонаті України U-19.

Гол у ворота Колоса став 22-м для Пономаренка у поточному сезоні U-19 – це новий рекорд результативності протягом однієї кампанії, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Форвард Динамо зізнався, чому отримав шанс замість Супряги – він віддячив дебютним голом в УПЛ

Найкращі бомбардири чемпіонатів України U-19 попередніх років:

1. Матвій Пономаренко (Динамо) – 22 (2023/2024, сезон триває).

2. Абдулла Абдулаєв (Шахтар) – 21 (2019/2020).

3. Артем Бондаренко (Шахтар) – 20 (2018/2019).

4-6. Михайло Плахотнюк (Чорноморець) – 19 (2016/2017).

4-6. Кирило Попов (Динамо) – 19 (2020/2021).

4-6. Владислав Ванат (Динамо) – 19 (2019/2020).

До слова, Пономаренко провів 6 матчів за основну команду Динамо, в яких зумів відзначитись 1 забитим м'ячем.

Лідери Динамо і Шахтаря в небезпечній грі – хет-трик травмованого за 40 хвилин, унікальний гранд чекає трансферний бум