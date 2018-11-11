Ференцварош Реброва несподівано поступився аутсайдеру Халадашу, Уйпешт розгромив Кішварду Мілевського

Відбулись чергові матчі 14-го туру чемпіонату Угорщини.

Кішварда приймала Уйпешт. Вже до свистка на перерву команди змогли обмінятись голами. В другій половині зустрічі господарі посипались і пропустили три м'ячі. У стартовому складі Кішварди вийшов на поле український форвард Артем Мілевський та був замінений на 71-й хвилині.

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МТК здобув перемогу в напруженому матчі проти Академії Пушкаша, в якому команди забили на двох 5 м'ячів. У складі господарів весь матч на полі провели голкіпер Артем Кичак та захисник Євген Сєлін.

Лідер чемпіонату Угорщини Ференцварош, який тренує Сергій Ребров зазнав несподіваної поразки від Халадаша. Варто відзначити, останній займає останню сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат Угорщини, 14-й тур

Кішварда – Уйпешт – 1:4

Голи: Лукас, 31 – Новотні, 42, 73, 86, Ізінг, 50 (аг)

МТК – Академія Пушкаша – 3:2

Голи: Ленче, 26, Бакі, 65, Торгелле, 81 – Арабулі, 38, Кнежевич,76

Халадаш – Ференцварош – 1:0

Гол: Гаал, 53 (пен.)

Нереалізований пенальті: Ландзафаме, 79 (Ф)