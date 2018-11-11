Атлетіко – Атлетік – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко переміг Атлетік в 12 турі Ла Ліги, відігравшись двічі по ходу зустрічі. Дивіться відео голів матчу Атлетіко – Атлетік на сайті "Футбол 24".

Іньякі Вільямс вивів Атлетік вперед. На початку другого тайму Томас зрівняв рахунок, однак Вільямс майже відразу знову вивів басків вперед.

Атлетіко здобув вольову перемогу над Атлетіком: 12 тур Ла Ліги, матчі суботи

Але "матрацники" проявили свій бійцівський характер. На 80 хвилині Родріго з передачі Томаса знову зрівняв рахунок, а вже в компенсований час Годін з передачі Грізманна приніс перемогу мадридцям.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 12 тур

Атлетіко – Атлетік – 3:2

Голи: Томас, 61, Родріго, 80, Годін, 90+1 – Вільямс, 36, 64