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Крістал Пелас – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Крістал Пелас – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Крістал Пелас – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

 Тоттенхем обіграв Крістал Пелас в 12 тур АПЛ. Дивіться відео гола матчу Крістал Пелас – Тоттенхем на сайті "Футбол 24".

Тоттенхем на виїзді мінімально переміг Крістал Пелас. В першому таймі "шпори" втратили Тріпп'єра через пошкодження. А от вийти вперед в рахунку вдалось лише в другому таймі, відзначився Фойт. Цей гол так і залишився єдиним у цій грі.

Тоттенхем мінімально здолав Крістал Пелас: 12 тур АПЛ, матчі суботи

Тоттенхем залишився на 4 місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 27 очок. Крістал Пелас з 8 очками знаходиться на 16 місці.

Чемпіонат Англії 2018/19, 12 тур

Крістал Пелас – Тоттенхем – 0:1

Гол: Фойт, 66

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія12 турСелхерст Парк (Лондон)

Крістал Пелас - Тоттенхем: Субота 10 листопада 2018

Крістал Пелас
Матч завершено
0 : 1
Тоттенхем
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