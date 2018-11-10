Борусія Д перемагає Баварію в неймовірному матчі – дублями відзначилися Лєвандовскі та Ройс

Дортмундська Борусія та мюнхенська Баварія зустрічаються в центральному матчі першого кола Бундесліги. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Борусія вперше за тривалий час підходила до Классікера, випереджаючи Баварію в турнірній таблиці. Перед поєдинком між командами було 4 очки – дортмундці ніяк не віддали б сьогодні принциповому супернику лідерство у чемпіонаті. Ніко Ковач має в Мюнхені труднощі з хорошими результатами. Головне німецьке протистояння з підопічними Люсьєна Фавра, які перебувають у класній формі, могло як покращити становище хорвата, так і погіршити його.

Баварія поплатилася за самовпевненість – у провалі винен не тільки Ковач

Баварія чарівно розпочала зустріч. До середини першого тайму гості здійснювали просто неймовірний тиск на ворота Хітца, не випускаючи "джмелів" з їхньої половини поля. Дортмунд намагався вибігати в фірмові контратаки. Вдавалося господарям це рідко, але саме їхній випад призвів до першого небезпечного моменту – Ройс отримав м'яч "у подарунок" і вирвався на побачення з Нойєром. Мануель взяв поганий удар капітана БД.

Мюнхенці якісно накривали Борусію відразу після втрати м'яча, однак наступний гольовий епізод знову виник у "шварцгельбен" – Бруун Ларсен поганою передачею "запоров" вихід 3 в 2. Баварія в неймовірному темпі продовжувала тиснути. До певного моменту Борусія встигала накривати удари Рібері та Лєвандовскі та знімати на другому поверсі подачі з флангів. Втім, оборона в такому темпі мусила рано чи пізно дати збій.

На 26-й хвилині тиск Баварії логічно завершився голом – Гнабрі навісив з правого флангу, а Лєвандовскі виграв позицію в Загаду та відкрив рахунок у зустрічі. Після цього "ротен" збавили оберти, відійшли з чужої половини, але все одно повністю контролювали господарів. Швидкі футболісти Борусії не мали вільного простору, а позиційні атаки розбивалися об організовані переміщення Мюнхена.

До перерви зберігалася класна динамічна гра. БФБ активно продовжувала шукати свої шанси, а Баварія все одно вибігала в осмислені гострі атаки. Розкішний футбол у першому таймі – Ніко Ковач пішов на відпочинок з перевагою в рахунку.

Борусія забила швидкий гол у другому таймі. Санчо протягнув м'яч до штрафного майданчика та віддав пас на Ройса. Марко не зовсім встигав до м'яча, але грамотно підставився під фол Нойєра – пенальті. Сам капітан дортмундців реалізував 11-метровий – 1:1.

Нічийний рахунок протримався тільки декілька хвилин – Баварія дуже швидко знову вийшла вперед. Прекрасну комбінацію правим флангом за участю Кімміха, Гнабрі та Мюллєра головою в порожні ворота завершив Лєвандовскі.

Борусії довелося знову шукати шанси в позиційних атаках та вмикати високий пресинг. Моменти створював в основному Джейдон Санчо. Молодий англієць підірвав темп атаки і видав фантастичний пас на Ройса, який опинився з м'ячем перед порожніми воротами, але не зумів проштовхнути сферу в сітку. Кілька хвилин потому Санчо вигриз у центрі поля снаряд у Хуммельса та організував ще один шанс – партнери не реалізували.

Головним марнотратником залишався Ройс, якого ще й Хакімі вивів на удар. І все ж Марко з часом прорвало. Піщек прострілив з правого флангу в штрафний майданчик, а капітан БФБ у дотик загнав м'яч у дальній нижній кут – краса, нічия і реабілітація за нереалізовані шанси. Баварія, до речі, перед тим ледь не закріпила перевагу, однак гол Лєвандовскі справедливо скасували через офсайд.

Німеччина. Бундесліга, 11 тур

Борусія Д – Баварія – 3:2 (LIVE)

Голи: Ройс, 49 (пен), 67, Алькасер, 73 – Лєвандовскі, 26, 52