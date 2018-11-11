Борусія Д – Баварія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Борусія Д перемогла Баварію у 11 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Д – Баварія.

Команди влаштували справжній спектакль, обмінявшись дублями Ройса та Лєвандовскі. Перемогу "джмелям" приніс Пако Алькасер, який з'явився на полі в другому таймі.

Борусія Д в неймовірному матчі переграла Баварію і відірвалася від мюнхенців на 7 очок

Боруссія набрала 27 очок і відірвалася від переслідувачів на вершині турнірної таблиці. Баварія відстає вже на 7 пунктів – 20 балів і третя сходинка.

Німеччина. Бундесліга, 11 тур

Борусія Д – Баварія – 3:2

Голи: Ройс, 49 (пен), 67, Алькасер, 73 – Лєвандовскі, 26, 52