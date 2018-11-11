Борусія Д – Баварія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 01:00 372
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Лунін вимушено дебютував в Ла Лізі за Леганес через травму основного конкурента
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Борусія Д в неймовірному матчі переграла Баварію та відірвалася від мюнхенців на 7 очокНімеччина — 10 лист 3565
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Борусія Д – Баварія: онлайн-трансляція матчуНімеччина — 10 лист 1522
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Зоря – Карпати: шедевр Шведа не став на заваді – команда Вернидуба перервала 2 серії у матчі УПЛУкраїна — 10 лист 4537
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Неймар, конкурент Зінченка та ще 7 футболістів, які виграли Кубок Лібертадорес і Лігу чемпіонівСвіт — 10 лист 622
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