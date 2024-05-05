У поєдинку 36-го туру АПЛ між Челсі та Вест Хемом уболівальники "молотків" вирішили подражнити Михайла Мудрика.

Фанати Вест Хема почали провокувати Михайла Мудрика під час поєдинку, згадавши іншого українця, який виступав у Англії – Андрія Ярмоленка.

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"Ти – лайняний Ярмоленко", – співали фанати "молотків" на адресу вінгера Челсі. Щоправда, це їм не допомогло – "сині" розбили Вест Хем 5:0.

Нагадаємо, Ярмоленко виступав за Вест Хем з 2018-го по 2022-й роки, загалом провівши 86 матчів у складі лондонців (13 голів та 6 асистів). Мудрик за Челсі зіграв у 56 поєдинках (6 голів та 4 асисти).

Челсі зім'яв Вест Хем і обійшов МЮ – Мудрик віддав передасист, створив пачку моментів, хет-трик поперечин, шоу Джексона

«You’re just a shit Yarmolenko» pic.twitter.com/rw9SBRWPRB — football video (@S0yjoEQ7RuNcNz4) May 5, 2024