Лунін вимушено дебютував в Ла Лізі за Леганес через травму основного конкурента

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін вперше зіграв у матчі чемпінату Іспанії.

На 85-й хвилині матчу 12 туру Прімери, в якому Жирона на своєму полі приймала Леганес, голкіпер гостей Іван Куельяр отримав травму. Замість нього на поле вийшов Андрій Лунін. Це була перша поява українця в матчі Ла Ліги.

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За попердньою інформацією, у Куельяра пошкодження м'язів правого бедра, повідомляє Еl Desmarque. Детальна інформація та ймовірний термін відновлення стануть відомі після медобстеження.

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