Зоря – Карпати: шедевр Шведа не став на заваді – команда Вернидуба перервала 2 серії у матчі УПЛ

Зоря приймала Карпати у поєдинку 15-го туру чемпіонату України 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Гра Зоря – Карпати стартувала о 17:00 за київським часом. Гості виграли пару матчів поспіль і мали шанс обійти команду Вернидуба, яка посідала 6-е місце – останнє в єврокубковій зоні поділу. Для цього треба було продовжити свою переможну серію до 4-х матчів.

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Карпати почали цікавіше. Карраскаль заробив кутовий ударом з рикошетом. Після подачі корнера Ковтун перекинув ворота акробатичним пострілом. Утім перший удар Зорі став значно гострішим моментом. Капітан господарів Караваєв з льоту пробив з меж штрафного. Лише хрестовина скасувала круте взяття воріт. Сваток у своєму стилі п'ятою намагався завершити подачу з кута поля. Тут уже Микита Шевченко все контролював. Карраскаль по лівому флангу а-ля Неймар кількома невловимими фінтами обійшов двох захисників, але пробив уже гірше – повз ближній кут.

Зоря – Карпати: дивитись пряму трансляцію онлайн

На 16-й хвилині господарі повели. Караваєв виграв силову боротьбу після класного проходу ліворуч від Тимчика у штрафному. Гордієнко підібрав і віддав у центр Хомченовському – Дмитро розстріляв голкіпера. Це був провал у захисті Карпат! Шедевральним голом здалеку Швед зрівняв рахунок, а майже відразу після цього "леви" мали виходити вперед. Той же Мар'ян ідеально викотив на Карраскаля, але колумбієць влучив у стійку.

Після перерви Віталій Венидуб виграв боротьбу в повітрі, однак Шевченко без проблем потягнув з-під поперечини. Карпати взагалі припинили атакувати, і Зоря покарала на 70-й. Після подачі кутового Караваєв виграв боротьбу на ближній стійці, а Гордієнко замкнув пас у падінні, скориставшись пасивністю Карраскаля. Згодом Громов міг забивати, але в останній момент перед лінією воріт Ді Франко завадив голу.

Швед і Карраскаль практично повністю розчинились у другому таймі. Натомість Зоря не тільки закрила лідерів атаки Карпат, а й змусила суперника раз-по-раз помилятись у захисті. На останніх хвилинах за львівську команду дебютував екс-захисник Металіста Папа Гуйє. Гості почали бомбардувати ворота навісами, і голкіпер Луїс Феліпе ледь не помилився, коли ризиковано побіг вибивати круглого до лінії штрафного. Хомченовський мав закривати гру на 90+5-й – Шевченко ледь встиг парирувати удар ногами.

Утім і без цього Зоря вперше за 7 матчів перемогла вдома в УПЛ. Карпати перервали серію з 3-х перемог в усіх турнірах. Команда Вернидуба набирає 21 бал і виходить на 5-й рядок. "Леви" ділять з Олімпіком 9-10 сходинки (по 16 очок) – верхня шістка віддаляєть на 4 пункти.

Україна. УПЛ 2018/19, 15-й тур

Зоря – Карпати – 2:1

Голи: Хомченовський, 16, Гордієнко, 70 – Швед, 34