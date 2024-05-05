Головний тренер Жирони Мічел Санчес заявив, що команда зробить усе, щоб український форвард Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги.

"Те, що ми зробили – це неймовірно, історично. Ми також близькі до звання найкращого бомбардира. Пічічі Довбика – це ще одна мета. Ми будемо захищати другу позицію.

Гол і асист Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Барселона – 4:2

Наступний крок – це виграти титул з Жироною. Це важке завдання. Тепер ми зіграємо у Лізі чемпіонів, у Ла Лізі, у Кубку. Іноді мрії збуваються", – цитує Мічела Marca.

До слова, "трофей Пічічі" – це нагорода від спортивного видання Marca, яка присуджується найкращому бомбардиру кожного сезону Ла Ліги.

Нагадаємо, напередодні Жирона в рамках 34-го туру в каталонському дербі здолала Барселону (4:2), а перший м'яч господарів забив саме Артем Довбик, довівши свій гольовий доробок до 20 влучних ударів. У Джуда Беллінгема з Реала на 2 м'ячі менше.

Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас