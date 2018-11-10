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Львів – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

17:03 61 Читать на русском
Львів – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Львів – Олімпік / Фото ФК Олімпік

 Львів розписав результативну нічию з Олімпіком. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм був рівним та динамічним, але дещо скупим на небезпечні моменти. На 27-й хвилині Жуліо Сезар вирішив пробити з дистанції та влучив у Тейлора, який уникнув офсайду, вийшов віч-на-віч та переграв Махновського – 1:0.

Львів розписав результативну нічию з Олімпіком

Другий тайм також почався з тиску на ворота гостей. Але Олімпік зібрався і відновив паритет, зафіксувавши кінцевий рахунок 1:1.

Чемпіонат України 2018/2019, 15-й тур

Львів – Олімпік – 1:1

Голи: Тейлор, 27 – Шиндер, 63

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна15 тур

Львів - Олімпік: Субота 10 листопада 2018

Львів
Матч завершено
1 : 1
Олімпік
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