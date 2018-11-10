Львів – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Львів розписав результативну нічию з Олімпіком. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм був рівним та динамічним, але дещо скупим на небезпечні моменти. На 27-й хвилині Жуліо Сезар вирішив пробити з дистанції та влучив у Тейлора, який уникнув офсайду, вийшов віч-на-віч та переграв Махновського – 1:0.

Львів розписав результативну нічию з Олімпіком

Другий тайм також почався з тиску на ворота гостей. Але Олімпік зібрався і відновив паритет, зафіксувавши кінцевий рахунок 1:1.

Чемпіонат України 2018/2019, 15-й тур

Львів – Олімпік – 1:1

Голи: Тейлор, 27 – Шиндер, 63