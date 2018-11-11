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Арсенал-Київ – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

10 листопада 23:49 131 Читать на русском
Арсенал-Київ – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Арсенал-Київ – Олександрія / Фото ФК Олександрія

 Олександрія не помітила Арсенал-Київ у матчі 15-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Арсенал-Київ почав досить непогано й навіть міг забити на старті матчу. Але клас гостей дав про себе знати, і саме вони відкрили рахунок у першому таймі.

Олександрія розгромила Арсенал-Київ та вийшла на друге місце

У другій половині зустрічі гравці Олександрії добили суперника, відвантаживши ще 2 м'ячі без відповіді.

Таким чином, Олександрія набрала 30 очок та піднялася на друге місце в турнірній таблиці – втім, Динамо свій матч зіграє завтра.

Чемпіонат України 2018/2019, 15-й тур

Арсенал-Київ – Олександрія – 0:3

Голи: Шастал, 33, Сітало, 82, Ковалець, 90+2

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна15 тур

Арсенал-Київ - Олександрія: Субота 10 листопада 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 3
Олександрія
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