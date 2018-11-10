toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ЗОРЯ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вернидуб: Респект Мораішу і прошу вибачення у Смалійчука за свої слова про Шведа

22:34 532 Читать на русском
Вернидуб: Респект Мораішу і прошу вибачення у Смалійчука за свої слова про Шведа
Юрій Вернидуб / Фото ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Карпатами у рамках 15-го туру УПЛ.

"Гра, думаю, сподобалася вболівальникам. На адресу нашого суперника можу сказати тільки хороші слова. Дійсно, команда дуже змінилася з тих пір, як ми грали з ними в першому колі.

Зоря – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Видно, що Жозе Мораїш дуже хороша людина і фахівець. Створити за такий короткий період таку команду... Одним словом, респект. І всій команді теж.

Колись Олег Смалійчук образився на мене за мої слова з приводу Шведа, що вони рано його віддали. Я хочу вибачитися за мої слова. Швед дуже добре виглядає зараз. Він дуже сильний футболіст. Думаю, що у цього хлопця велике майбутнє", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Після другої перемоги підряд у чемпіонаті Зоря закріпилась на 5-й сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 21 очко.

Зоря – Карпати: шедевр Шведа не став на заваді – команда Вернидуба перервала 2 серії у матчі УПЛ

Україна15 тур

Зоря - Карпати: Субота 10 листопада 2018

Зоря
Матч завершено
2 : 1
Карпати
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Зоря - Карпати Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш Мар'ян Швед Мар'ян Швед Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Олег Смалійчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
22
хв
Барселона
17:15
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук