Вернидуб: Респект Мораішу і прошу вибачення у Смалійчука за свої слова про Шведа

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Карпатами у рамках 15-го туру УПЛ.

"Гра, думаю, сподобалася вболівальникам. На адресу нашого суперника можу сказати тільки хороші слова. Дійсно, команда дуже змінилася з тих пір, як ми грали з ними в першому колі.

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Видно, що Жозе Мораїш дуже хороша людина і фахівець. Створити за такий короткий період таку команду... Одним словом, респект. І всій команді теж.

Колись Олег Смалійчук образився на мене за мої слова з приводу Шведа, що вони рано його віддали. Я хочу вибачитися за мої слова. Швед дуже добре виглядає зараз. Він дуже сильний футболіст. Думаю, що у цього хлопця велике майбутнє", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Після другої перемоги підряд у чемпіонаті Зоря закріпилась на 5-й сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 21 очко.

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