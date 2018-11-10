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Борусія М впевнено перемогла Вердер, Фортуна розгромила Герту: 11-й тур Бундесліги, матчі суботи

18:27 55 Читать на русском
Борусія М впевнено перемогла Вердер, Фортуна розгромила Герту: 11-й тур Бундесліги, матчі суботи
Алассан Плеа у матчі з Вердером оформив хет-трик

Перші суботні матчі 11-го туру німецької Бундесліги не пройшли без сенсацій.

Вердер у рідних стінах приймав ґладбаську Борусію, намагаючись реабілітуватися перед власними фанатами за поразку в Майнці тиждень тому. Довгий час бременцям вдавалася більш-менш рівна гра – на 28-й хвилині після удару Классена захисники гостей навіть виносили м'яч із самої лінії воріт. Втім, реалізувати свої моменти господарям не вдалося, за що їх жорстоко покарав Алассан Плеа. На 39-й хвилині він обіграв двох захисників у штрафному та пробив точно під дальню штангу, на 48-й замкнув подачу з кутового, а на 52-й завершив швидку й красиву контратаку Борусії – 0:3. Нурі Шахін на 59-й відіграв один гол для Вердера, однак камбеку так і не сталося.

У паралельних зустрічах Майнц завдяки голам Гбамена, Матети та Онісіво переграв Фрайбург, а Штутгарт здобув другу перемогу в сезоні, здолавши на виїзді Нюрнберг. Хоффенхайм у важкому поєдинку зміг виграти у Аусбурга завдяки Райссу Нельсону, який вийшов на заміну й вже через три хвилини забив вирішальний м'яч. Герта у поєдинку з Фортуною залишилась у меншості через другу жовту картку Міттельштадта на 41-й хвилині, тож і без того важкий поєдинок завершився для берлінців сумно – дюссельдорфці почали забивати у другому таймі й виграли з рахунком 4:1.

Таким чином, Борусія М набрала 23 очки та наблизилася до першого місця на мінімальну відстань. Хоффенхайм піднявся на п'яту сходинку, набравши 19 очок, а Вердер опустився на сьому – у нього лише 17 залікових пунктів. Герта, Майнц, Аугсбург та Фрайбург йдуть на 8-11 місцях один за одним – у них 16, 15 та 13 очок відповідно. Нюрнберг з 10 очками залишився перед зоною вильота, а Фортуна та Штутгарт набрали по 8 очок, продовжуючи замикати турнірну таблицю.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 11-й тур

Вердер – Борусія М – 1:3

Голи: Шахін, 59 – Плеа, 38, 48, 52

Нюрнберг – Штутгарт – 0:2

Голи: Баумгартль, 68, Томмі, 82

Фортуна – Герта – 4:1

Голи: Усамі, 50, Хенніґс, 63, Раман, 84, 90+2 – Зельке, 88

Вилучення: Міттельштадт, 41 (друга жовта)

Фрайбург – Майнц – 1:3

Голи: Саллаї, 73 – Гбамен, 6, Матета, 18, Онісіво, 76

Хоффенхайм – Аугсбург – 2:1

Голи: Крамаріч, 65, Нельсон, 84 – Фіннбогасон, 70

Німеччина11 турВезер-Штадіон (Бремен)

Вердер - Борусія Менхенгладбах: Субота 10 листопада 2018

Вердер
Матч завершено
1 : 3
Борусія Менхенгладбах
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