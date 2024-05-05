Бетіс переміг Осасуну, відірвавшись від Яремчука у боротьбі за єврокубки
У рамках програми дня у 34-му турі Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 34-й тур
Осасуна – Реал Бетіс – 0:2
Голи: Перес, 41, Форнальс, 45+3
Вилучення: Монкайола, 26 (Осасуна)
Сельта Віго – Вільяреал – початок о 17:15
Валенсія – Депортіво Алавес – початок о 19:30
Райо Вальєкано – Альмерія – початок о 22:00
Севілья – Гранада – початок о 22:00
Атлетіко втримав перемогу над Мальоркою, Реал Сосьєдад втратив останні шанси на ЛЧ
Бетіс приїхав до Памплони й спокійно переміг із рахунком 2:0. Все вирішило вилучення Монкайоли на 34-й хвилині, після якого господарі пропустили двічі – причому ще до перерви. Як наслідок, андалусійці відірвались від сьомої позиції, на якій розташувалась Валенсія, на шість залікових балів.
Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?