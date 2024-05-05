У рамках програми дня у 34-му турі Ла Ліги 2023/24 заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 34-й тур

Осасуна – Реал Бетіс – 0:2

Голи: Перес, 41, Форнальс, 45+3

Вилучення: Монкайола, 26 (Осасуна)

Сельта Віго – Вільяреал – початок о 17:15

Валенсія – Депортіво Алавес – початок о 19:30

Райо Вальєкано – Альмерія – початок о 22:00

Севілья – Гранада – початок о 22:00

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Бетіс приїхав до Памплони й спокійно переміг із рахунком 2:0. Все вирішило вилучення Монкайоли на 34-й хвилині, після якого господарі пропустили двічі – причому ще до перерви. Як наслідок, андалусійці відірвались від сьомої позиції, на якій розташувалась Валенсія, на шість залікових балів.

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