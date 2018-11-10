Олександрія розгромила Арсенал-Київ та вийшла на друге місце

Олександрія завдяки голам Дмитра Шастала, Артема Сітала та Кирила Ковальця впевнено переграла Арсенал-Київ у матчі 15-го туру УПЛ.

Арсенал почав досить непогано й навіть міг забити на старті матчу: так, на 7-й хвилині Сагуткін увірвався у штрафний та вже обіграв Паньківа, однак Шендрік підстрахував свого голкіпера. Олександрія відповіла у наступній же атаці, в якій Артем Сітало обійшов Сагуткіна та віддав на Шастала, однак після його удару Майданевич виніс м'яч з пустих воріт. На 22-й голкіпер Арсенала Сергій Сітало відбив удар свого однофамильця перед собою, а Протасов замість нормального добивання виніс м'яч у офсайд. Тим не менш, гості грали активніше й закономірно виграли перший тайм: на 33-й хвилині Гречишкін виконав верхову передачу на Шастала, а той головою замкнув – 0:1.

Другий тайм кияни почали дуже активно, ледь не відігравшись. На 55-й хвилині Акулінін пробив головою після флангової передачі, однак Паньків відбив м'яч. Через 5 хвилин Шендрік збив Вакулка у власному карному майданчику, а головний арбітр призначив пенальті. Акулінін підійшов до "точки", однак пробив жахливо – без проблем для Паньківа. Олександрія після цього перехопила ініціативу, Шастал кілька разів непогано пробивав та подавав, і, зрештою, на 82-й хвилині все було завершено: Артем Сітало вирвався віч-на-віч з Сергієм Сітало та впевнено його переграв – 0:2. На 90+2-й Кирило Ковалець добив господарів – 0:3.

Таким чином, Олександрія набрала 30 очок та піднялася на друге місце в турнірній таблиці – втім, Динамо свій матч зіграє завтра. Арсенал-Київ залишився на останній позиції, маючи у активі 7 очок.

Чемпіонат України 2018/2019, 15-й тур

Арсенал-Київ – Олександрія – 0:3

Голи: Шастал, 33, Сітало, 82, Ковалець, 90+2