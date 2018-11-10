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Вальядолід та Ейбар розійшлись миром: 12 тур Ла Ліги, матчі суботи

15:54 14 Читать на русском
Вальядолід та Ейбар розійшлись миром: 12 тур Ла Ліги, матчі суботи
Боротьба в матчі / Офіційний сайт Ла ЛІги

В матчі 12 туру Ла Ліги Вальядолід вдома приймав Ейбар. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ейбар так і не зумів обіграти Вальядолід. Гості завдали втричі більше ударів, проте вразити ворота Масіпа так і не вдалось. До того ж Арбілья зменшив шанси Ейбара на перемогу, отримавши другу жовту картку.

Після цього матчу Вальядолід має в активі 17 набраних очок і посідає 7 місце, Ейбар з 15 пунктами займає 12 стрічку.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 12 тур

Вальядолід – Ейбар – 0:0

Вилучення: Арбілья, 73

Хетафе – Валенсія – початок матчу о 17:15

Атлетіко – Атлетік – початок матчу о 19:30

Жирона – Леганес – початок матчу о 21:45

Іспанія12 турКолісеум Альфонсо Перес (Хетафе)

Хетафе - Валенсія: Субота 10 листопада 2018

Хетафе

live 9'
0 : 0
Валенсія
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