Главные новости футбола 29 июня: Барселона и Ювентус обменялись звездами, Карпаты в шаге от краха

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 июня.

Украина

Появились слухи, что Карпаты снимутся с УПЛ уже в ближайшие дни из-за серьезных финансовых трудностей. Игроки получили сообщение, что матч против Мариуполя не состоится. У клуба нет денег для выезда и проведения других поединков. Исполнительный директор назвал единственный сценарий спасения Карпат.

Виктор Скрипник может беспрепятственно покинуть Зарю и имеет несколько вариантов в клубах-участниках еврокубков. Вадим Шаблий якобы станет неофициальным спортивным директором луганчан.

Шахтер имеет серьезную мотивацию на матч против Динамо – плохие новости для киевлян. В Александрии прокомментировали слухи об увольнении Владимира Шарана.

Трансферы

Барселона и Ювентус провернули грандиозный обмен хавбеками. Артур за 72 миллиона евро переехал в Турин, а Миралем Пьянич за 60 миллионов отправился в обратном направлении.

Рома возобновила интерес к Виктору Коваленко и надеется на уступки от Шахтера. "Горняки" получат за аренду Эдуарда Соболя солидную сумму. Артем Громов близок к уходу из Зари – назван потенциальный клуб для хавбека.

Европа

Кике Сетьен рискует быть уволенным после матча с Атлетико – у Барселоны уже есть кандидат на замену. Лео Месси дерзко унизил тренера Барселоны прямо на поле – позорное видео. Валенсия официально уволила главного тренера, на его место может прийти Эрнесто Вальверде.

Филиппо Индзаги вывел Беневенто в Серию А за семь туров до финиша. Джиджи Буффон и Джорджо Кьеллини официально продлили свои контракты с Ювентусом. "Для этого у нас есть Малиновский": Муриель раскрыл роль украинца в команде Гасперини.