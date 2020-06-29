В Александрии прокомментировали слухи об увольнении Шарана

Директор Александрии Дмитрий Китаев прояснил ситуацию относительно будущего главного тренера клуба.

"Могу сразу же дать опровержение, что вся информация о Шаране – неправда. Официально подтверждаю: никто по ходу сезона не думает о смене тренера. Не знаю, откуда берутся такие новости. У Владимира Шарана есть цель и задачи. Он добросовестно работает. Бывают взлеты и падения, но это жизнь. Сейчас нет и речи, чтобы менять главного тренера.

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Вопрос в том, насколько большой процент доверия президента к главному тренеру. Например, сегодня прочитал в прессе, что якобы Александрия рассматривает Висенте Гомеса на замену Шарану. Это ерунда. Никто никого не рассматривает. На испанского специалиста наш клуб не выходил и не общался.

Пару дней назад прочитал новость, что Александрия задумалась о смене главного тренера. Я разговаривал с президентом Сергеем Кузьменко. Думал, может, он это сказал. Однако он ни с кем не встречался и не разговаривал на эту тему. И не думал менять главного тренера", – цитирует Китаева FootBoom.

После 28-ми туров УПЛ Александрия расположилась на 5-й строчке, подопечные Владимира Шарана проиграли последние 4 матча подряд.

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