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Филиппо Индзаги вывел Беневенто в Серию А за семь туров до финиша – провалы конкурентов обеспечили титул чемпиона

00:10 - Читати українською
Филиппо Индзаги вывел Беневенто в Серию А за семь туров до финиша – провалы конкурентов обеспечили титул чемпиона
Филиппо Индзаги / Сайт Беневенто

Беневенто после двухлетней паузы вернулся в элиту итальянского футбола.

Серия В, 31 тур

Беневенто – Юве Стабия – 1:0

Гол: Сау, 71

Удаление: Кальдирола, 24 (Б)

Асколи – Кротоне – 1:1

Голы: Тротта, 78 – Барберис, 60

Специя – Пиза – 1:2

Голы: Гьяси, 26 – Маркони, 38, 86

Читтаделла – Перуджа – 2:0

Голы: Диав, 40, 55 (оба – пен.)

Беневенто перед 31 туром имел 22 очка преимущества над третьим местом (Специей), поэтому победа гарантировала команде Индзаги досрочный выход в Серию А. Задание безусловного лидера чемпионата несколько осложнило раннее удаление воспитанника Интера Кальдиролы, однако хозяева все же дожали Кротоне благодаря точному удару Марко Сау.

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Параллельные матчи конкурентов показали, что Беневенто вполне хватило бы и ничьей. Специя уступила Пизе, а Читтадела уже не имела математических шансов помешать "ведьмам". Вопрос чемпионства также решился в этом туре, поскольку Кротоне не справился с аутсайдером Асколи.

Столь уверенное лидерство Беневенто является абсолютно закономерным. Подопечные Индзаги забили больше всех, а пропустили меньше всех, проиграли лишь однажды (шокирующие 0:4 от Пескары еще в 9 туре). Пиппо может спокойно доигрывать сезон, болея за своего младшего брата Симоне, который вместе с Лацио пытается прервать гегемонию Ювентуса в Серии А.

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Теги
Беневенто Беневенто Филиппо Филиппо Индзаги Италия Серия B
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