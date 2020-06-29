Скрипник может беспрепятственно покинуть Зарю и имеет несколько вариантов в клубах-участниках еврокубков

Наставник Зари привлек внимание ряда европейских клубов и может продолжить карьеру в другом месте.

Ряд клубов Европы следит за выступлениями Зари под руководством Виктора Скрипника. Сразу несколько участников еврокубков проявляют интерес к тренеру луганчан. Один из этих клубов – участник Лиги чемпионов, а другие тоже гарантировали себе евросезон 2020/21. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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Также он отметил, что в контракте Скрипника с Зарей предусмотрена опция досрочного расторжения договора любой из сторон по окончании сезона 2019/20. Таким образом, 50-летний наставник имеет право покинуть клуб уже этим летом без всякой компенсации, хотя его соглашение рассчитано еще на 2 сезона. Контректних клубов-претендентов на Скрипника журналист не назвал.

Напомним, Скрипник возглавил Зарю летом 2019 года, сменив на этом посту Юрия Вернидуба. Ранее он работал в Вердере и Риге. Под руководством 50-летнего специалиста луганчане занимают 3 место в УПЛ, отставая от Динамо на 2 очка за 4 тура до конца сезона.

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