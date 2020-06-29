Буффон и Кьеллини официально продлили свои контракты с Ювентусом

Ветераны Ювентуса Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини задержатся в клубе как минимум еще на один сезон.

Туринский клуб на своем официальном сайте сообщил о продлении контрактов с голкипером и защитником до лета 2021-го.

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В нынешнем сезоне оба исполнители не играют ведущую роль в Ювентусе. Буффон является дублером Щенсны и провел 13 матчей во всех турнирах. В активе Джорджо Кьеллини только 3 поединка (1 гол). Он пропустил несколько месяцев из-за тяжелой травмы колена.

К слову, следующая кампания станет для 42-летнего Буффона уже 19-й в составе Юве, для 35-летнего Кьеллини – 16-й.

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