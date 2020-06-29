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Рома возобновила интерес к Коваленко и надеется на уступки от Шахтера

14:14 - Читати українською
Рома возобновила интерес к Коваленко и надеется на уступки от Шахтера
Виктор Коваленко / ФК Шахтер

Наставник Ромы Паулу Фонсека все еще заинтересован в трансфере своего бывшего подопечного.

Рома не оставляет попыток усилиться Виктором Коваленко, которым интересуется уже в течение длительного времени. Наставник "джалоросси" Паулу Фонсека не скрывает желания снова поработать с бывшим подопечным – теперь уже в Вечном городе.

Шахтер определился с ценой Коваленко – скромная сумма не пугает Рому, но есть другое препятствие трансферу

Португалец просит руководство клуба подписать Коваленко, которого Шахтер оценивает в 15 млн евро. Впрочем, римляне надеются, что "горняки" снизят цену на хавбека, который через год получит статус свободного агента. В пользу Ромы может сыграть и то, что сам игрок настроен попробовать свои силы в Европе. Существует и еще один фактор, который может помочь трансферу – Рома ведет переговоры с Интером Майами о переходе Хавьера Пасторе в MLS. Трансфер аргентинца освободит место для Коваленко в списке игроков без паспорта ЕС, убеждает Metropolitan Magazine.

Заметим, что после поражения от Милана Рома практически попрощалась с мечтами о Лиге чемпионов на следующий сезон. Отставание от Аталанты составляет уже 9 очков.

К слову, в сезоне 2019/20 Коваленко провел за Шахтер 25 матчей, в которых забил 2 гола и оформил один ассист. Transfermarkt оценивает хавбека сборной Украины в 4,8 млн евро.

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