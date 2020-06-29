Карпаты снимутся с УПЛ уже в ближайшие дни, – СМИ

Похоже, львовский клуб не сможет завершить сезон 2019/20 из-за серьезных финансовых трудностей.

Уже на этой неделе львовский клуб объявит о прекращении участия в УПЛ 2019/20. Карпаты не получат аттестат на новый сезон из-за наличия задолженности на сумму 5 млн долларов. Дедлайн лицензирования – уже завтра, 30 июня, сообщил Сергей Болотников в эфире ТаТоТаке.

"Карпаты ожидают непростые реформы": Смалийчук сделал первое заявление в статусе владельца львовского клуба

По информации журналиста, новый совладелец Карпат Олег Смалийчук уже несколько недель находится в Украине и ведет переговоры с Игорем Коломойским – владельцем второй части акций Карпат о погашении 50% задолженности. Другую половину новоиспеченный владелец "зелено-белых" якобы готов взять на себя и продолжать финансирование клуба. Впрочем, пока Коломойский и Смалийчук так и не встретились.

В случае отказа олихарха Смалийчук готов выкупить его долю клуба, которая оценивается в 25 млн долларов – скорее всего, речь идет о рассрочке. Если же стороны не придут к консенсусу, то Карпаты объявят о прекращении выступлений в УПЛ уже в ближайшие дни, поскольку клуб не планирует тратить деньги на участие в оставшихся матчах. Вероятность такого сценария оценивается в 90%.

Кроме того, как сообщили в эфире программы, не исключен вынужденный вариант с созданием нового клуба Карпаты, который начал бы выступления во Второй лиге Украины, а, возможно, даже в Первой.

Напомним, Карпаты являются главным аутсайдером Премьер-лиги. После 24-х сыгранных матчей "зелено-белые" набрали лишь 15 очков и погрязли в зоне вылета с 8-очковым отставанием от Львова.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу