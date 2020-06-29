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Барселона подписала Пьянича

19:51 - Читати українською
Барселона подписала Пьянича
Миралем Пьянич / Getty Images

Хавбек Ювентуса Миралем Пьянич после завершения сезона присоединится к Барселоне.

Босниец подписал контракт до лета 2024 года, сообщает официальный сайт каталонцев.

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Ювентус получит за звездного хавбека 60 млн евро, еще 5 млн предусмотрены бонусами. Барселона прописала в договоре Пьянича клаусулу в размере 400 млн евро. Текущий сезон 30-летний полузащитник доиграет в Турине, после чего присоединится к своей новой команде.

Добавим, что Ювентус четыре года назад заплатил Роме за Пьянича 32 млн евро. Босниец провел 36 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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