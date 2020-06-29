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Сетьен рискует быть уволенным после матча с Атлетико – у Барселоны уже есть кандидат на замену

21:53 - Читати українською
Сетьен рискует быть уволенным после матча с Атлетико – у Барселоны уже есть кандидат на замену
Симеоне и Сетьен / AР

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен переживает излишнее давление перед поединком 33 тура Примеры против Атлетико.

 

Поражение или даже ничья в матче с мадридцами (30 июня) поставит под угрозу будущее 61-летнего специалиста, утверждает AS.

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Барселона готовится к худшему сценарию и уже нашла замену для Сетьена. Команду до конца сезона может принять Гарсия Пимьента, который сейчас работает с Барселоной Б. Рулевого дубля уже предупредили о возможном назначении, хотя он готовил свою команду к плей-офф Сегунды Б. К слову, кандидатуру 45-летнего Пимьенты рассматривали еще в январе после увольнения Вальверде.

Напомним, Барселона после 32 туров Примеры уступает Реалу два очка, у "сливочных" также есть преимущество в личных встречах.

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Испания Гарсия Гарсия Пимьєнта Барселона Барселона Кике Кике Сетьен Барселона - Атлетико
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