Игроки Карпат получили сообщения, что матч против Мариуполя не состоится – "львы" близки к снятию с УПЛ

Слухи о возможном снятии "зелено-белых" с розыгрыша УПЛ 2019/20 продолжают набирать обороты.

Карпаты рискуют больше не сыграть в сезоне 2019/20. После поединка против Львова игроки "зелено-белых" получили СМС-сообщения, в которых указано, что матч с Мариуполем, запланированный на 1 июля, не состоится. Об этом информирует Sport.ua.

Карпаты снимутся с УПЛ уже в ближайшие дни, – СМИ

Напомним, что сегодня, 29 июня, появилась информация о возможном снятии клуба с УПЛ. Данное решение может быть объявлено уже на этой неделе. Таким образом, игра против Львова, вероятно, стала для "зелено-белых" последней в Премьер-лиге.

Напомним, Карпаты являются главным аутсайдером Премьер-лиги. После 24-х сыгранных матчей "зелено-белые" набрали лишь 15 очков и погрязли в зоне вылета с 8-очковым отставанием от Львова.

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