Ящишин назвал единственный сценарий спасения Карпат

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин попытался прояснить ситуацию с кризисом во львовском клубе.

"У клуба два владельца – две иностранные компании. С одним совладельцем я постоянно нахожусь в контакте, он помогает чем может. К сожалению, Олег Смалийчук не смог встретиться с другим совладельцем. Я остался без необходимой дотации.

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Мы целый год жили без финансирования. Мы тянули на жилах, чтобы прожить и продержаться. Ясно, что это не жизнь, а существование. Результаты в турнирной таблице абсолютно соответствуют действительности.

Олег Смалийчук готов финансировать исключительно свои 50%. Он хотел встретиться с другим инвестором, чтобы обсудить два варианта. Первый – продажа, и второй – совместное финансирование, именно так и прописано в договоре о сотрудничестве двух компаний. Сейчас у меня нет необходимой суммы, чтобы отправить команду на выезд.

Оставляю небольшой процент на то, что ситуация может измениться. Я живу надеждой, что два инвестора найдут диалог и многострадальные Карпаты смогут жить дальше. Пока ситуация, которая была утром, не изменилась.

Второй совладелец Карпат? Красивая девушка – Катя Парпи. В Facebook ее видел. То ли гречанка, то ли киприотка. Я ни разу не общался с ней, а также с представителями компании Крисан Холдингс. Не могу сказать, сколько лет до того не было диалога, но, насколько мне известно, – лет семь или восемь", – признался Ящишин для программы "ЗалишайсяЗФутболом".

Напомним, Карпаты замыкают турнирную таблицу УПЛ лишь с 15-ю очками.

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