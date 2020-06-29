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Шахтер имеет серьезную мотивацию на матч против Динамо – плохие новости для киевлян

12:00 - Читати українською
Шахтер имеет серьезную мотивацию на матч против Динамо – плохие новости для киевлян
Динамо и Шахтер сыграют 4 июля / ФК Шахтер

Похоже, команде Алексея Михайличенко не стоит ожидать расслабленности "горняков" в классическом.

 

Игроки Шахтера продолжают получать серьезные премиальные даже после досрочного завоевания чемпионского титула, который стал для клуба 13-м в истории Украины. Руководство теперь выплачивает двойные премиальные за каждую победу "горняков". Об этом сообщил Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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Таким образом, Шахтер имеет серьезную мотивацию на поединок против динамовцев даже при отсутствии турнирной интриги для дончан. А вот для команды Михайличенко поединок имеет большое значение, ведь киевляне борются за второе место, опережая Зарю только на 2 очка. Напомним, матч Динамо – Шахтер пройдет в субботу, 4 июля.

После "бело-синих" команда Луиша Каштру еще сыграет с Десной и Колосом, а завершит чемпионат поединком против Александрии.

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