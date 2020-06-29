Карпаты не могут выехать на матч с Мариуполем, проведение других поединков тоже под угрозой – официальное заявление

Львовский клуб опубликовал специальное заявление, в котором сообщил о невозможности участия в выездных матчах чемпионата Украины.

Напомним, сегодня, 29 июня, появилась информация о возможном снятии Карпат с УПЛ. Данное решение может быть объявлено уже на этой неделе.

Львовский клуб пока не подтвердил информацию о таком решении, но заявил, что не имеет денег для выезда на поединок чемпионата против Мариуполя, который запланирован на 1 июля. Трехнедельный выезд на три подряд матча обойдется Карпатам в полтора миллиона гривен, которых в распоряжении клуба нет.

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"Как известно, владельцами клуба являются две иностранные компании – Мендил Лимитед, которая с недавних пор принадлежит Олегу Смалийчуку, и Крисал Холдингс, которая, согласно документам, принадлежит Кате Парпе. Олег Смалийчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании Крисал Холдингс , чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании. Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчука с идентичными предложениями.

Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у Карпат буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета.

После смены собственника компании Мендил Лимитед Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нет, – более того, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби. Однако после отсутствия диалога с компанией Крисал Холдингс, Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом. Соответственно, пока у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители Крисал Холдингс наконец обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс", – цитирует слова Ростислава Ящишина официальный сайт Карпат.

"Львы" является главным аутсайдером Премьер-лиги. После 24-х сыгранных матчей "зелено-белые" набрали лишь 15 очков и погрязли в зоне вылета с 8-очковым отставанием от Львова.

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