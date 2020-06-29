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Шахтер получит за аренду Соболя 1 млн евро

16:04 - Читати українською
Шахтер получит за аренду Соболя 1 млн евро
Эдуард Соболь / ФК Брюгге

Чемпион Бельгии 2019/20 неплохо пополнит банковский счет "горняков" за аренду Эдуарда Соболя.

Как известно, Эдуард Соболь следующий сезон снова проведет в составе Брюгге. Бельгийский клуб арендовал защитника сборной Украины у Шахтера и имеет опцию выкупа 25-летнего Соболя за 4 млн евро. Заметим, что контракт защитника с "горняками" рассчитан до 30 июня 2022-го.

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Теперь же стала известна сумма, в которую Брюгге обойдется аренда игрока. За второй год защитника в чемпионате Бельгии Шахтер получит 1 млн евро. Об этом сообщает Voetbal Nieuws, ссылаясь на данные Het Laatste Nieuws.

В сезоне 2019/20 украинец сыграл за Брюгге 36 поединков во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи. Его команду признали чемпионом Бельгии, ведь сезон был завершен досрочно.

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