Валенсия уволила Селадеса

Альберт Селадес завершил свою работу на тренерском мостике Валенсии.

Левантийцы объявили об увольнении 44-летнего специалиста на своем официальном сайте.

Вальверде может возглавить Валенсию

Селадес стал главным тренером Валенсии в сентябре прошлого года, сменив на этом посту Марселино Тораля. Команда смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, однако без шансов вылетела от Аталанты на стадии 1/8 финала. Дела в чемпионате обстоят еще хуже – в последних пяти турах "летучие мыши" набрали всего четыре очка, выпав из зоны еврокубков.

Валенсия сразу объявила имя преемника Селадеса. Команду до конца сезона доведет Воро Гонсалес в статусе временно исполняющего обязанности.

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